Landgericht Prozess um Mord mit Hammer und Messer gestartet

Der Mann mit italienischer Staatsangehörigkeit habe den Verdacht gehabt, dass die 48-Jährige einen neuen Partner habe, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Koblenz. Daraufhin soll er sie im vergangenen Dezember in der gemeinsamen Wohnung in Neuwied mit Hammerschlägen gegen den Hinterkopf und mehreren Messerstichen getötet haben.