Landgericht Trier Prozess um Mord an Arzt: Angeklagte will sich einlassen

Mit auf der Anklagebank sitzen der zur Tatzeit 16-jährige Sohn der Frau und dessen damals ebenfalls 16 Jahre alter Stiefbruder. Das Trio soll laut Anklage den Mediziner am 30. Dezember 2022 „entsprechend eines gemeinsam gefassten Tatplans“ im Wohnhaus in Gerolstein getötet und die Leiche in einem Waldstück vergraben haben.