Kriminalität Prozess um missbrauchte Pflegekinder beginnt

Vor dem Landgericht Saarbrücken beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Prozess gegen eine Frau und einen Mann aus Mettlach, die sich wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen verantworten müssen. Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, in der Zeit von Februar 2002 bis Dezember 2011 mehrere Pflegekinder gequält und misshandelt zu haben. Der Mann soll zudem an einem Pflegekind sexuelle Handlungen vorgenommen haben.