Prozess um Internet-Plattform „Fraudsters“ auf Zielgeraden

Bad Kreuznach Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mitbegründer der Internet-Plattform „Fraudsters“ neigt sich vor dem Landgericht Bad Kreuznach seinem Ende zu. Heute wird sich voraussichtlich ein Sachverständiger zur Schuldfähigkeit des 34-jährigen Angeklagten äußern.

Weil dieser vor kurzem ein Geständnis abgelegt hatte, könnte in dem Verfahren anschließend sogar schon plädiert und geurteilt werden.

Er soll 2016 zusammen mit anderen die Plattform „Fraudsters“ - das englische Wort für Betrüger - ins Leben gerufen haben. Die war unter anderem über das Darknet erreichbar, einem über eine Anonymisierungssoftware zugänglichen Teil des Internets. Auf der Plattform soll es unter anderem einen Austausch von Tipps für Straftaten im Netz gegeben haben, außerdem soll sie ein Marktplatz für illegale Waren gewesen sein. Der Prozess ist in Bad Kreuznach, weil über die Plattform gehandelte Waren auch an Packstationen in der Stadt geliefert worden waren.