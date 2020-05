Prozess um Folter in Syrien: Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Koblenz Im weltweit ersten Strafprozess gegen mutmaßliche syrische Folterer hat der Hauptangeklagte die Vorwürfe bestritten. „Ich habe die mir vorgeworfenen Taten nicht begangen“, erklärte der syrische Oberst Anwar R. (57) am Montag vor dem Oberlandesgericht Koblenz in einer eineinhalbstündigen Einlassung, die seine beiden Anwälte verlasen.

„Ich habe niemals menschenverachtend gehandelt.“ Er habe insgeheim mit der syrischen Opposition sympathisiert und sie nach seiner Flucht aus seiner Heimat unterstützt, beispielsweise mit der Teilnahme an der zweiten Syrien-Friedenskonferenz 2014 in Genf. Der Hauptangeklagte äußerte Mitgefühl für syrische Folteropfer.

Anwar R. und der Mitangeklagte Eyad A. (43) waren nach ihrer Flucht in Deutschland von mutmaßlichen Opfern erkannt und im Februar 2019 in Berlin und Zweibrücken festgenommen worden. Die Anklage wirft Anwar R. Verbrechen gegen die Menschlichkeit 2011 und 2012 vor. Sie legt ihm 58-fachen Mord, Vergewaltigung und schwere sexuelle Nötigung in Syrien zur Last. Eyad A. ist wegen Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit 2011 angeklagt. Er schweigt vorerst im Prozess.

Anwar R. soll in einem Gefängnis des Allgemeinen Geheimdienstes in der syrischen Hauptstadt Damaskus in hoher Position für die brutale Folter von mindestens 4000 Menschen verantwortlich gewesen sein. Mindestens 58 Gefangene seien an den Folgen gestorben. Dem in Zweibrücken festgenommenen Eyad A. wird vorgeworfen, mindestens 30 Demonstranten in das Foltergefängnis gebracht zu haben.