Prozess um Flugunfall: Staatsanwalt fordert Bewährungsstrafe

Fulda Im Prozess gegen einen 58 Jahre alten Mann wegen des Flugzeugunfalls mit drei Toten auf der Wasserkuppe hat der Staatsanwalt am Donnerstag für eine sechsmonatige Bewährungsstrafe plädiert. Die Bewährungszeit setzte er mit zwei Jahren an.

Außerdem verlangt er eine Geldauflage in Höhe von 10 000 Euro und regte an, dass sich der angeklagte Pilot aus Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz verpflichten möge, sich ehrenamtlich in einer Opferschutzorganisation zu betätigen.