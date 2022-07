Prozess : Prozess um falsche Krebsdiagnosen: Urteil verschoben

Saarbrücken Wegen der Erkrankung eines Kammermitglieds wird das ursprünglich für diesen Donnerstag geplante Urteil gegen einen Pathologen am Landgericht Saarbrücken verschoben. Das teilte ein Gerichtssprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der heute 63-jährige angeklagte Deutsche soll in sieben Fällen falsche Diagnosen mit erheblichen Folgen für die Patienten gestellt haben. Die Anklage wirft ihm unter anderem gefährliche und schwere Körperverletzung vor - in zwei Fällen versuchten Totschlag und in einem Fall Körperverletzung mit Todesfolge.

Der Pathologe soll in seinem Institut in St. Ingbert zwischen Februar und November 2018 falsche Krebsdiagnosen gestellt haben. Dadurch sei es zu nicht notwendigen Behandlungen und Eingriffen wie etwa Chemotherapien, Brust-, Darm- und Gesichtsoperationen gekommen. Unter anderem war einer Patientin der Großteil eines Oberkiefers entfernt worden. In einem anderen Fall war ein 50-jähriger Mann nach einer demnach nicht erforderlichen Darmoperation an einer Sepsis gestorben.