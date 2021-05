Prozess um Diebstähle im Rhein-Neckar-Raum: Geständnis

Mannheim Im Prozess um ein Dutzend Taschendiebstähle im Rhein-Neckar-Raum hat eine Angeklagte ein Geständnis abgelegt. „Ich möchte sagen, dass ich alle Taten einräume“, sagte die 35 Jahre alte Beschuldigte am Mittwoch vor dem Landgericht Mannheim.

Die mutmaßlichen Diebe gingen der Anklage zufolge immer ähnlich vor: Zuerst sollen sie ihren Opfern in Supermärkten oder Ladengeschäften die Geldbörsen aus ihren Taschen gestohlen haben. Im Anschluss hoben sie demnach mit den geklauten EC-Karten entweder Geld ab oder kauften damit teuer ein. So sollen sie mehr als 41.000 Euro Bargeld und Waren im Wert von knapp 10.000 Euro erbeutet haben. Zudem werden ihnen zwei Ladendiebstähle vorgeworfen. Die Angeklagte sind wegen ähnlicher Taten bereits in mehreren Ländern vorbestraft.