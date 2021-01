Prozess um Attacke am Mainzer Rheinufer gestartet

Mainz Mit widersprüchlichen Aussagen hat vor dem Mainzer Landgericht ein Prozess um eine vermeintliche Attacke am Rheinufer der Landeshauptstadt begonnen. Der wegen versuchten Mordes angeklagte 38-Jährige berichtete am Donnerstag, er sei von dem Opfer gewürgt worden.

Angeklagter und Nebenkläger kennen sich von der Arbeit, sollen auch mal Nachbarn gewesen sein. Der 43-Jährige erzählte, in der Tatnacht habe der angeklagte Türke mit ihm eine am Rheinufer entdeckte goldene Statue bergen wollen. Als er sich gebückt habe, habe dieser zugeschlagen. Dem Angeklagten zufolge soll der 43-Jährige ihn um ein Gespräch am Rhein gebeten haben. Es habe Streit gegeben, in dessen Verlauf ihn der 43-Jährige angegriffen und gewürgt habe. Eine Eisenstange habe er nicht gehabt und auch nicht damit geschlagen. Seiner Version zufolge könnte jemand anders das getan haben, nachdem er bereits geflohen sei. Der Prozess wird nun am 4. und 17. Februar fortgesetzt.