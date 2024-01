Staatsanwaltschaft Prozess um Angriff auf Polizisten: Urteil gesprochen

Aus einer großen Gruppe heraus haben sie mit Glasflaschen auf Polizisten im Einsatz geworfen. Auch mit einem Besen, einer Schaufel, einer Holzpalette und einem Einkaufswagen sollen sie in Richtung der Beamten gezielt haben. Knapp ein Jahr nach dem Angriff auf Polizisten vor einer Diskothek in Trier ist am Mittwoch im Prozess vor dem Landgericht Trier das Urteil gegen elf beteiligte Angreifer gesprochen worden.