Gericht : Prozess um Amokfahrt: Öffentlichkeit wird ausgeschlossen

Mannheim Ein Mann soll nach einem tödlichen Messerangriff auf seinen Vater mit dem Auto geflüchtet sein. Dabei soll er gezielt Radler in Mannheim angefahren haben. Zwei überleben die Attacke nicht. Der psychisch kranke mutmaßliche Täter steht jetzt vor Gericht.

Rund neun Monate nach einer Amokfahrt in Mannheim, bei der ein Mann zwei Radfahrer totgefahren und zuvor in Rheinland-Pfalz seinen Vater umgebracht haben soll, hat am Montag der Prozess gegen den 37-Jährigen begonnen. Wie erwartet wurde die Öffentlichkeit unmittelbar nach Verlesung der Antragsschrift vor dem Landgericht ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft legt dem Beschuldigten Totschlag, versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last.