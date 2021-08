Prozess nach versuchtem Goldschatz-Raub in Trier beginnt

Trier Nach dem versuchten Goldschatz-Raub aus dem Rheinischen Landesmuseum Trier beginnt heute der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter. Die Anklage vor dem Landgericht Trier geht davon aus, dass der 28-Jährige mit zwei unbekannten Mittätern die mehr als 2600 Münzen aus purem Gold stehlen wollte.

Der angeklagte Niederländer konnte anhand einer DNA-Spur, die an einer am Tatort zurückgelassenen Sporttasche gesichert wurde, ermittelt werden. Er wurde aufgrund eines europäischen Haftbefehls in den Niederlanden festgenommen und Mitte Dezember 2020 an Deutschland ausgeliefert. Die Anklage lautet auf versuchten schweren Bandendiebstahl.