Gericht Prozess im Missbrauchsfall von Edenkoben begonnen

Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen hat in Landau (Pfalz) der Prozess wegen der Entführung und dem sexuellen Missbrauch eines Kindes begonnen. Angeklagt ist ein 62 Jahre alter Mann. Er soll ein zehnjähriges Mädchen am 11. September 2023 auf dem Schulweg in Edenkoben mit Gewalt in sein Auto gezerrt und in einem leer stehenden Gebäude missbraucht haben. Nach einer Verfolgungsfahrt wurde der mehrfach auch wegen Sexualstraftaten verurteilte Mann festgenommen und das Kind befreit.