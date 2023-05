Extremismus Prozess gegen „Vereine Patrioten“

Daran schloss sich am zweiten Verhandlungstag in dem Prozess eine lange, von Birkmann selbst vorgelesene Erklärung an. Darin beschrieb er sich als Atheist und betonte: „Ich bin kein Reichsbürger.“ Er sei ein Russland-Freund, las der 55-Jährige weiter vor - und ergänzte mit Blick auf die angeklagte Gruppe: „Niemand von uns - mich eingeschlossen - wollte den Kaiser zurück.“ Birkmanns Erklärung, die auch auf seine Jugend zu DDR-Zeiten einging, sollte am Nachmittag fortgesetzt werden.