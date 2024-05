Justiz Prozess gegen US-Soldaten wegen Tötungsdelikts verschoben

Der Prozess gegen einen US-Soldaten der Air Base Spangdahlem wegen eines Tötungsdeliktes bei einer Kirmes in Wittlich beginnt doch nicht am 28. Mai. Der Beginn der Verhandlung vor dem Militärgericht sei verschoben worden, teilte der Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in der Eifel am Donnerstag mit. Nach Beratungen zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung müssten noch „mehrere offene Fragen“ geklärt werden, hieß es zur Begründung. Man gehe aber von einem Prozessbeginn „in absehbarer Zeit“ aus, sagte eine Sprecherin.