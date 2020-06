Prozess gegen Pathologen wegen Bestechung gestartet

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David Ebener/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Seit vier Monaten sitzt ein Pathologe aus dem Saarland in U-Haft, weil er Ärzten Geld bezahlt haben soll, wenn sie sein Institut mit Proben versorgten. Jetzt begann der Prozess gegen ihn und seine Frau, der Beihilfe vorgeworfen wird.

Wegen des Vorwurfs des Betrugs und der Bestechung muss sich seit Dienstag ein Pathologe (61) aus dem Saar-Pfalz-Kreis vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Saarbrücken verantworten. Seine Ehefrau (58) ist wegen Beihilfe angeklagt. Dem Mediziner, der wegen Fluchtgefahr seit Februar in Untersuchungshaft sitzt, wird gewerbsmäßiger Betrug in 17 Fällen und Bestechung im Gesundheitswesen in 103 Fällen vorgeworfen.