Prozesse Prozess gegen mutmaßliches IS-Mitglied gestartet

Gegen ein mutmaßliches Ex-Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hat am Montag ein Prozess vor dem Oberlandesgericht in Koblenz begonnen. Der 44-jährige Syrer habe sich 2015 in Syrien dem IS angeschlossen und sich auch an der Hinrichtung von Gefangenen beteiligt, sagte eine Vertreterin der Bundesanwaltschaft beim Verlesen der Anklageschrift. Die Bundesanwälte werfen dem Mann unter anderem eine Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Kriegsverbrechen und Mord vor.