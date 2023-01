Extremismus : Prozess gegen mutmaßlichen „Reichsbürger“ in Trier gestartet

Trier Unter anderem wegen Volksverhetzung hat in Trier ein Prozess gegen einen mutmaßlichen „Reichsbürger“ begonnen. Dem 51-Jährigen wird vorgeworfen, auf dem sozialen Netzwerk Facebook zwei Beiträge geteilt zu haben.

In denen hab dieser Beschränkungen während der Pandemie mit der Verfolgung und dem systematischen Mord an Juden während der NS-Zeit verglichen, wie ein Sprecher des Amtsgerichts in Trier am Montag mitteilte. Zudem habe der Mann mehrfach Polizisten als Verbrecher bezeichnet, denen die Todesstrafe gebühre. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) darüber berichtet.