Terrorismus : Prozess gegen mutmaßlichen PKK-Funktionär eröffnet

Frankfurt/Main Gegen einen mutmaßlichen Funktionär der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK hat vor dem Oberlandesgericht Frankfurt der Prozess begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 58-Jährigen vor, seit Mai 2019 vor allem im südwestdeutschen Raum als PKK-Verantwortlicher tätig gewesen zu sein.

Seit Mai 2021 sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Am ersten Verhandlungstag am Montag äußerte er sich nur kurz zu den Vorwürfen. Detaillierte Angaben zur Person und den Anklagepunkten kündigte der türkische Staatsbürger für den weiteren Prozessverlauf an. Der Staatsschutzsenat hat zunächst 15 Verhandlungstermine festgelegt.