Prozess gegen mutmaßlichen PKK-Funktionär beginnt in Koblenz

Koblenz Ein mutmaßlicher hochrangiger Funktionär der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK steht von heute an vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz. Der 38-Jährige soll laut Anklage zeitweise die PKK-Gebiete Hessen und Saarland/Rheinland-Pfalz kontrolliert haben.

Der Angeklagte wurde am 2. Januar 2020 in Frankfurt festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Er hat sich zu den Vorwürfen laut dem OLG bislang nicht geäußert. Der Staatsschutzsenat des Koblenzer Gerichts hat vorerst zehn Verhandlungstage bis zum 1. Dezember terminiert.