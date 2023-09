Amtsgericht Trier Prozess gegen Klimaaktivisten wegen Straßenblockade beginnt

Die Angeklagten - sieben Männer und zwei Frauen - sollen im Juni 2021 die Straße Krahnenufer an der Einmündung zum Irminenfreihof in Trier mit einem Holzgerüst für rund 15 Minuten blockiert haben, um damit für den Klimaschutz zu demonstrieren. Dabei soll unter anderem ein mit Blaulicht fahrender Krankenwagen an der Durchfahrt gehindert worden sein, der nach einiger Wartezeit über einen erhöhten Grünstreifen ausweichen habe müssen.