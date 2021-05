Prozess gegen Ex-Bürgermeister geht in die Beweisaufnahme

Mainz Mit der Zeugenanhörung eines Polizeibeamten hat am Donnerstag die Beweisaufnahme im Betrugs- und Korruptionsprozess gegen den ehemaligen Oppenheimer Bürgermeister Marcus Held (SPD) begonnen. Der Polizeibeamte stellte dem Landgericht Mainz dar, wie 2017 die Ermittlungen in dem Verfahren begannen und welche Unterlagen bei Durchsuchungen im Rathaus und im Büro der beiden Mitangeklagten sichergestellt wurden.

Der Zeuge sagte aus, dass er bei einer Durchsuchung im Büro des mitangeklagten Steuerberaters keine Hinweise auf regelmäßige Immobiliengeschäfte gefunden habe - abgesehen von den Grundstücksgeschäften mit der Stadt Oppenheim, die im Mittelpunkt des Verfahrens stehen. In dem Prozess geht es um Maklercourtagen beim Ankauf von Grundstücken in Gesamthöhe von rund 200 000 Euro. Im Gegenzug sollen die Mitangeklagten Spenden an den SPD-Ortsverein über 24 600 Euro überwiesen haben.