Prozess gegen Bande angeblicher Polizisten und Staatsanwälte

Koblenz Im Koblenzer Landgericht hat am Freitag der Prozess gegen eine Bande begonnen, deren Mitglieder sich gegenüber Senioren als falsche Polizisten und Staatsanwälte ausgegeben haben sollen. Den sieben Angeklagten im Alter zwischen 22 und 27 Jahren werde Betrug vorgeworfen, teilte das Gericht mit.

Von Callcentern in der Türkei aus wurden vor allem ältere Menschen in Deutschland angerufen, dabei sollen sich die Anrufer als Polizist oder Staatsanwalt ausgegeben haben. Laut Anklage wurde Menschen unter anderem in Koblenz, Bad Honnef und Rheinbrohl vorgegaukelt, dass ihr Vermögen wegen einer in der Nachbarschaft begangenen Straftat in Gefahr ist. Das Vermögen solle deshalb sicherheitshalber den Behörden ausgehändigt werden. Einige der Angeklagten sollen als Abholer der Wertgegenstände fungiert haben.