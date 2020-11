Prozess gegen Arzt wegen fahrlässiger Tötung gestartet

Trier Nach dem Tod einer 19 Jahre alten Patientin muss sich ein Arzt seit Mittwoch wegen fahrlässiger Tötung vor dem Landgericht Trier verantworten. Die Anklage wirft dem Mediziner vor, die Frau vor acht Jahren in einem Krankenhaus in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) falsch behandelt und somit den Tod der Frau verursacht zu haben.

Die Patientin sei Mitte Dezember 2012 als Notfall mit zwei medizinischen sehr ungewöhnlichen Erkrankungen gleichzeitig in die Klinik gekommen, sagte Debong. Das eine sei eine Luftansammlung in der Lunge, ein Pneumothorax, gewesen, den der Arzt laut Gutachten auch „adäquat behandelt“ habe. Die Patientin habe aber auch eine Blutansammlung am Hals gehabt, der sich der Arzt hätte zuwenden müssen: „Und das ist nicht geschehen“, sagte der Anwalt.