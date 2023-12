Arbeitskampf Protestkundgebung im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes

Mainz · Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder wollen die Beschäftigten an diesem Montag auch in Rheinland-Pfalz für ihre Forderungen auf die Straße gehen. In der Landeshauptstadt Mainz sind am Vormittag erst ein Marsch durch die Innenstadt und dann Kundgebungen geplant.

In dem Tarifstreit geht es um die Gehälter für bundesweit rund 1,1 Millionen Angestellte. Betroffen sind außerdem rund 1,4 Millionen Beamte, auf die das Ergebnis üblicherweise übertragen wird. In Rheinland-Pfalz sind es laut DGB insgesamt rund 120.000 Angestellte und Beamte. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Tariflaufzeit soll 12 Monate betragen. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 7. und 8. Dezember in Potsdam geplant. © dpa-infocom, dpa:231203-99-168145/2

(dpa)