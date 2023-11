Tarife Proteste für bessere Bezahlung an Hochschulen

Aktionen in Rheinland-Pfalz soll es bei dem bundesweiten Hochschulaktionstag im Rahmen der Tarifrunde der Länder am Montag in Mainz, Kaiserslautern und Trier geben. In Saarbrücken ist an der Universität des Saarlandes eine Aktion geplant. Aufgerufen zu dem Protesttag hat ein Bündnis aus Gewerkschaften, Initiativen, Studierendenvertretungen und hochschulpolitischen Organisationen. Darunter sind neben der GEW unter anderen die Gewerkschaft Verdi, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Juso-Hochschulgruppen und das Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft (NGAWiss).