Vergütung Protestaktion der Kassenärztlichen Vereinigung in Lahnstein

Mit einer Aktion in Lahnstein will die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz gegen die begrenzte Vergütung von Ärzten und die sogenannte Bedarfsplanung protestieren. Dafür soll es am Mittwoch (10.00 Uhr) vor einem Hotel in Lahnstein eine Aktion von ärztlichen und psychotherapeutischen Mitgliedern der KV geben. In der Stadt südlich von Koblenz war 1992 das Gesundheitsstrukturgesetz auf den Weg gebracht worden, gegen dessen Bestimmungen sich die Kritik richtet. Es trat 1993 in Kraft.