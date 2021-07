„Aktionstage“ beim Militärflugplatz Büchel : Protest gegen Atomwaffen

Büchel Mit einer Fahrradsternfahrt und anderen Aktionen wollen Aktivisten wieder in der Eifel gegen Atomwaffen protestieren. Die „Aktionstage“ vom 6. bis 11. Juli beim Militärflugplatz Büchel richten sich gegen Deutschlands letzte rund 20 US-Atombomben, die dort nach unbestätigten Informationen liegen.

Die Fahrradsternfahrt „Bikes not Bombs“ soll am 6. Juli in Bonn, Trier, Mainz, Koblenz und Cochem nach Büchel starten. Geplant sind während der „Aktionstage“ auch Theater und Workshops.