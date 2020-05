Kostenpflichtiger Inhalt: Belgien sucht Standort für Endlager : Protest gegen Atommüll in Grenznähe

Dampf steigt in Huy (Belgien) aus dem Atomkraftwerk Tihange. Wohin aber mit dem Atommüll? Foto: dpa/Oliver Berg

Trier/Brüssel In Ostbelgien und im deutschen Grenzgebiet wächst der Widerstand gegen Pläne für ein unterirdisches Endlager. Rheinland-Pfalz prüft noch, ob es Einspruch einlegen wird.

Es klingt reichlich schwammig, wie das rheinland-pfälzische Umweltministerium die Pläne beurteilt, in Belgien ein Atommülllager zu errichten. Das Ministerium sei über die strategische Planfeststellung informiert, sagt eine Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung. Die entsprechenden Unterlagen seien derzeit in „fachlicher Prüfung und Abstimmung“. Ob sich das Land an der Planfeststellung beteiligt und eventuell Widerspruch einlegen wird, ist noch unklar. Generell liege eine kritische Haltung gegenüber der Atomenergienutzung zur Stromerzeugung vor, heißt es aus dem Umweltministerium. Und: „Wegen immens hoher Entsorgungskosten und einem nicht kalkulierbaren Risiko hält das Ministerium die Nutzung der Atomkraft für die Stromerzeugung für nicht verantwortbar.“ Da war die Ansage aus Luxemburg deutlicher. Umweltministerin Carole Dieschbourg hat scharfe Kritik an den Plänen des Nachbarlandes geübt und ihre Landsleute offen zum Protest gegen das geplante Projekt aufgerufen (der TV berichtete).

Die föderale Agentur für radioaktive Abfälle (ONDRAF) sucht nach einem geeigneten Standort für ein unterirdisches Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Im April hatte die belgische Regierung sieben Regionen benannt, die dafür infrage kommen. Mehrere davon befinden sich in der Nähe zu Luxemburg, zwei im belgisch-deutschen Grenzgebiet: das Plateau de Herve 30 Kilometer von Aachen und bei Malmedy nahe des Naturschutzgebietes Hohes Venn.

Schon einmal war diese Gegend als Standort für ein Atommüllendlager im Gespräch. In den 1990er Jahren gab es Pläne, in Amel in der Deutschsprachigen Gemeinschaft schwach radioaktive Abfälle oberirdisch zu lagern. Massiver Protest, der in einer Großkundgebung mit bis zu 10 000 Teilnehmer gipfelte, verhinderte schließlich das Projekt.

Auch gegen die neuerlichen Pläne, in Ostbelgien ein Atommülllager zu errichten, regt sich deutlicher Widerstand in der Gegend. Alle Fraktionen im Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft haben sich klar dagegen ausgesprochen. Die vier Parteien warnen vor Risiken vor Mensch und Natur. Durch ein Atommülllager in der Nähe des Hohen Venn seien die dortigen Pflanzen- und Tierarten gefährdet, ebenso das Trinkwasserreservoir für Hunderttausende in der Gegend lebende Menschen und die dortige Landwirtschaft.

Die Bürgermeister von fünf belgischen Eifelgemeinden wehren sich ebenfalls gegen die Pläne, in der Gegend Atommüll zu lagern. Laut Presseberichten wurden die Bürgermeister nicht offiziell über die Standortsuche für das Endlager informiert. In einem gemeinsamen Schreiben an die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft warnen sie vor den Folgen für die Gesundheit der dort lebenden Menschen. Sie fordern zudem einen schnellen Ausstieg aus der Atomkraft.

Bislang ist dafür das Jahr 2025 im Gespräch. Die belgischen Atomkraftwerke in Doel und Tihange sind schon lange umstritten. Vor allem in Deutschland wächst die Sorge wegen ständiger Zwischenfälle, Rissen, brüchigem Beton in der Anlage in Tihange.

Auch in Deutschland wächst nun der Widerstand gegen ein mögliches Atommülllager unweit der Grenze. Politiker der nordrhein-westfälischen Eifelstadt Monschau wollen gemeinsam mit betroffenen ostbelgischen Gemeinden eine Resolution verfassen. Darin wollen sie davor warnen, dass ein solches Lager den Tourismus im Eifel-Ardennen-Raum gefährde. CDU und Grüne im Städteregionstag Aachen haben sich gemeinsam gegen die Pläne ausgesprochen. Sie fordern die Verabschiedung einer entsprechenden Resolution des Gremiums.

Beide Parteien kritisieren zudem die Art und Weise der Kommunikation der Planungen. Erst durch die Pressekonferenz der luxemburgischen Umweltministerin sind diese bekannt geworden. Die öffentliche Konsultation über die Standortfrage kann nur über das Internet erfolgen und endet bereits am 13. Juni. Dieschbourg und andere kritisieren, dass wegen der Corona-Pandemie der Zeitpunkt für ein solches Verfahren schlecht gewählt sei.

„Wir begrüßen es, dass Luxemburg rechtzeitig auf die Pläne für ein neues Endlager aufmerksam macht, auch wenn sich diese noch in einem Frühstadium befinden“, sagt Elisabeth Quaré vom Verein MAUS e.V. Trier (Messen für aktiven Umweltschutz). Nur so könne verhindert werden, dass Belgiens Regierung die Pandemie benutzt, „um ein weitreichendes Projekt unauffällig und ohne Widerspruch durchzuziehen, das die Atomgefahr in der Großregion weiter erhöht.“