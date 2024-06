Gesellschaft Prostitution wandert verstärkt in illegalen Bereich ab

Beratungsstellen für Prostituierte in Rheinland-Pfalz fällt die Kontaktaufnahme mit Frauen zunehmend schwer. Seit einiger Zeit sei eine Verschiebung in private, über das Internet vermittelte Bereiche zu beobachten, heißt es in einer Antwort des Frauenministeriums in Mainz auf eine Anfrage aus der Landtagsfraktion der Freien Wähler. Die Corona-Pandemie mit dem zeitweisen Verbot der Prostitution habe die Situation weiter verschärft.