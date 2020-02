Projektwochen zum „Internet der Dinge“ an Informatik-Schulen

Mainz Nach dem Start des Informatik-Unterrichts ab kommendem Schuljahr an 21 Schulen in Rheinland-Pfalz soll es dort Projektwochen zum „Internet der Dinge“ geben. Der Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier und das Pädagogische Landesinstitut vereinbarten dazu die Entwicklung von Unterrichtsinhalten, wie das Bildungsministerium am Mittwoch mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ab 2021 sollen Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klasse lernen, wie im „Internet der Dinge“ Geräte und Maschinen miteinander vernetzt werden. Einsatzzwecke können etwa digitale Sprachassistenten im „Smart-Home“, „intelligente Mülltonnen in der Smart-City“ oder die Messung von Umweltdaten sein. Dabei ist auch vorgesehen, dass die Teilnehmer eigene Anwendungen und Prototypen entwickeln. Jede Klasse soll dazu Mikrocontroller und Sensoren erhalten. Geplant ist ein Paket von acht bis zehn Lernmodulen, die auch in den Informatik-Lehrplan mit aufgenommen werden.