NS-Raubkunst Projekte der Mainzer Provenienzforschung werden vorgestellt

Anna Georgiev und Jörg Drauschke vom Leiza stellen unter dem Titel „Das Glas vom Gleis“ Archäologie der Bagdadbahn unter kolonialen Vorzeichen vor. Ethnologin Anna-Maria Brandstetter von der Mainzer Uni erläutert am Beispiel des in Kamerun tätigen ehemaligen Händlers Adolf Diehl (1870-1943) die Provenienzforschung an der Ethnografischen Studiensammlung.