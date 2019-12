Projekt will antike Wandmalereien digital wiederherstellen

Reinheim Tausende von Bruchstücken einer römischen Wandmalerei will ein Projekt wieder zusammensetzen. Geklebt wird digital: „DigiGlue“ setzt auf eine besondere Technik des Fraunhofer-Instituts.

Ein neues Projekt will antike Wandmalereien einer römischen Villa im Archäologiepark Bliesbruck-Reinheim im Saarland digital wiederherstellen. Grundlage seien Tausende von Bruchstücken, die ein spezieller, neu entwickelter Scanner digitalisieren solle, sagte Bertram Nickolay vom Berliner Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) am Mittwoch in Reinheim im Saarpfalz-Kreis. Mithilfe einer besonderen Software könnten die Daten an einem großen Bildschirm dann virtuell „quasi wieder zusammengesetzt werden“.