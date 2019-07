Projekt soll Missbrauchsvorwürfe aufarbeiten

Trier Die Missbrauchsvorwürfe von früheren Schülern eines mittlerweile geschlossenen katholischen Internats in Gerolstein in der Eifel sollen in einem eigenen Projekt aufgearbeitet werden. Der Auftakt ist für den Herbst geplant, laufen soll das Vorhaben namens „Gewalt am bischöflichen Internat Albertinum Gerolstein“ bis zum Sommer 2021, wie das Bistum Trier am Freitag mitteilte.

Daran beteiligt sind eine Erziehungswissenschaftlerin und eine Rechtsanwältin, die auch als Mediatorin wirken soll.