Bildung für Geflüchtete Projekt soll digitale Kompetenz Geflüchteter stärken

Themen von Kursen sind etwa das Bedienen eines PC, Dateimanagement, der Umgang mit Browsern, Onlinerecherche, Email-Kommunikation, digitale Textproduktion, das Erstellen einer digitalen Identität sowie Datenschutz oder der Umgang mit Fake News. Nun wird das Angebot auf die anderen Erstaufnahmen ausgeweitet und soll in Form vertiefender Module noch mehr darauf zugeschnitten werden, Menschen konkret auf einen Wiedereinstieg in das Arbeitsleben vorzubereiten - sei es in Deutschland, in ihrem Herkunftsland oder woanders, erklärte Projektleiterin Hannah Risser. Ziel sei es, in den drei Jahren 2800 Menschen zu erreichen.