Neues Konzept Projekt „Saar 66“ richtet Blick auf Babyboomer

Bei „Saar66“ handle es sich laut Jung um eine „inhaltliche Weiterentwicklung“ eines Konzeptes wie „Gemeindeschwester plus“ in Rheinland-Pfalz. Dieses Angebot richtet sich laut Sozialministerium in Mainz an hochbetagte Menschen, die noch keine Pflege brauchen, sondern Unterstützung und Beratung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt. Gemeindeschwestern besuchen die Menschen zu Hause und beraten sie etwa über die gesundheitliche und hauswirtschaftliche Versorgung, aber auch über wohnortnahe Kurse und Seniorentreffen. Eine weitere Aufgabe der Fachkraft sei es, entsprechende Angebote in den jeweiligen Regionen zu initiieren.