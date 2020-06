Projekt erprobt Energieversorgung der Zukunft

Das Logo des Energiekonzerns Eon an der Konzernzentrale. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Essen In drei Städten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wird erprobt, wie das Verbrennen von Kohle und Gas für die kommunale Energieversorgung weitgehend überflüssig gemacht werden kann. Der Energiekonzern Eon will mit Partnern Stadtquartiere in Essen, Bedburg und Kaisersesch (Rheinland-Pfalz) bis Ende 2024 digital vernetzen, um so Erzeugung und Verbrauch miteinander in Einklang zu bringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Von dem insgesamt 60 Millionen Euro, die in das Projekt „SmartQuart“ fließen, stammen rund 21 Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Reallabore der Energiewende“ des Bundes.

In den drei Städten werden unterschiedliche Ansätze verfolgt, wie Eon am Mittwoch berichtete. In Bedburg soll ein kleinstädtisches Neubaugebiet mit 130 Wohneinheiten eine autarke „grüne“ Energieversorgung mit eigenem Windrad, Quartiers-Photovoltaikanlagen und zentralen Wärmepumpen erhalten.

In Kaisersesch wird in einem Gebiet mit Industrie, Gewerbe und Wohnungen die Wasserstofftechnologie erprobt. Am Ort erzeugter grüner Wasserstoff soll für Wärme, Mobilität und Produktion genutzt werden, unter anderem für Wasserstoff-Busse im öffentlichen Nahverkehr.