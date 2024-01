Gastgewerbe Programm zur Förderung von touristischen Angeboten

Es solle beim Ausbau touristischer Angebote unterstützen, teilte das Wirtschaftsministerium in Mainz am Freitag mit. Gefördert werden kann demnach beispielsweise die Aufstockung der Sitzplätze in einem Restaurant, die Errichtung weiterer Stellplätze auf Campingplätzen und die Erhöhung der Zimmerkapazität in einer Unterkunft. Auch Investitionen etwa in Wellnessanlagen oder in die Digitalisierung können unterstützt werden.