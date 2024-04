Bildung Prognose: Zahl der Studienanfänger wird langfristig steigen

Die Hochschulen in Rheinland-Pfalz können sich langfristig auf mehr Studienanfänger einstellen. In zehn Jahren könnten 18 400 junge Menschen dort ihr Studium beginnen und damit fast acht Prozent mehr als 2024, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin hervorgeht. Bis zu dem Anstieg werden jedoch noch einige Jahre vergehen, zunächst werden bis einschließlich 2026 sogar leicht sinkende Zahlen erwartet. Dann sollen sie 2027 wieder auf 17.200 steigen - das wären genau so viele Studienanfänger wie im Jahr 2023. Drei Jahre in Folge, also von 2027 bis 2029, soll sich die Zahl von 17.200 Erstsemestern kontinuierlich halten, bis für 2030 und die Folgejahre ein Anstieg erwartet wird.