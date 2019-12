Bildung : Künftig stehen mehr Grundschullehrer im Saarland bereit

Eine Lehrerin schreibt in einer Grundschule Wörter mit "Sp" am Anfang an eine Tafel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild.

Saarbrücken/Berlin Im Saarland fehlen Grundschullehrer. Doch die Lage soll sich in den nächsten Jahren verbessern, so eine Prognose der Kultusministerkonferenz.

Das bundesweit knappe Angebot verfügbarer Lehrkräfte an Grundschulen wird sich im Saarland nach einer Erhebung der Kultusministerkonferenz (KMK) in den nächsten zehn Jahren deutlich verbessern. Eine nun von der KMK beschlossene Prognose mit dem Titel „Lehrereinstellungsbedarf und -angebot in der Bundesrepublik Deutschland 2019 – 2030“ schätzt, dass 2030 etwa 80 neu ausgebildete Lehrkräfte für Grundschulen im Saarland verfügbar sein werden. Der Bedarf für die Neueinstellung von Grundschullehrern verringert sich aber von 60 in diesem Jahr auf nur noch 40 im Jahr 2030. Die Prognose liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.