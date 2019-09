Professorinnen kritisieren neues Hochschulgesetz

Mainz 71 Professorinnen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz haben in einem Brief an Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) das neue Hochschulgesetz kritisiert. Das Wissenschaftsministerium bestätigte am Donnerstag auf Anfrage den Eingang des Schreibens.

Die Wissenschaftlerinnen befürchten, dass mit den geplanten Gesetzesänderungen Frauen benachteiligt würden. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Den Professorinnen geht es um den Plan, Gremien wie Hochschulräte zu gleichen Anteilen mit Frauen und Männern zu besetzen. Dies sei gerade für Bereiche, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, eine „unzumutbar starke Beanspruchung.“ In der Gruppe der Hochschullehrer etwa müsste dann jede Frau durchschnittlich in dreimal so vielen Gremien tätig sein wie ihre männlichen Kollegen. Ihnen bliebe weniger Zeit zum Forschen. Außerdem kritisierten die Wissenschaftlerinnen, explizit eine Frau zur Gleichstellungsbeauftragten zu ernennen. Die Gleichstellung sei eine „Aufgabe aller Mitglieder der Hochschule“.