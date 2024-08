Diskussion über Badesee „Problemhecht“ im See? Fischbestand wird weiter untersucht

Bisher seien aktive, jagende Hechte beobachtet worden, teilte die Stadt mit. „Das ist in so einem großen Gewässer in der Natur aber normal.“ Im vergangenen Jahr sei ein Hecht entnommen worden, der theoretisch in der Lage gewesen sein könnte, einen Biss zu verursachen, hieß es. Gemäß Fischereirecht sei er in ein Gewässer der Sportfischer umgesiedelt worden.