Probenstart für Nibelungen-Festspiele

Worms Gut sechs Wochen vor der Premiere haben in Worms die Proben zum neuen Stück „Überwältigung“ der Nibelungen-Festspiele begonnen. Das Ensemble, zu dem unter anderem Schauspiellegende Klaus Maria Brandauer („Mephisto“) und Ex-„Tatort“-Kommissar Boris Aljinovic gehören, traf sich am Dienstag zur ersten Leseprobe.

Dafür nahmen die Teilnehmer Platz an 14 Tischen, die zu einem großen Viereck im Veranstaltungszentrum zusammengestellt waren. Die Premiere findet am 12. Juli statt. Die Festspiele unter Intendant Nico Hofmann laufen in diesem Jahr bis zum 28. Juli an 16 Aufführungstagen.