Pro Bahn: Oberleitungen teils marode - Bahn sieht es anders

Frankfurt/Main Gerissene Bahn-Oberleitungen als Ursache für Störungen im Zugverkehr wie jüngst in der Nähe von Frankfurt sind nach Ansicht des Fahrgastverbandes Pro Bahn auf eine marode Infrastruktur zurückzuführen.

„Die sind in die Jahre gekommen. Da ist Verschleiß da“, sagte der hessische Landesvorsitzende Thomas Kraft am Donnerstag. „Die Intervalle der Wartungen werden ausgereizt. Gewartet wird nur, was absolut notwendig ist.“ Mit dem Winterwetter würden die Probleme nicht zusammenhängen.