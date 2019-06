Private Cannabis-Plantage auf Balkon entdeckt

Saarbrücken Die Polizei hat in Saarbrücken eine private Cannabis-Plantage abgeräumt. Ein Mann hatte sie sich auf seinem Balkon eines Mehrfamilienhauses eingerichtet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten hatten die Droge am Dienstag entdeckt.

Sie besorgten sich einen Durchsuchungsbeschluss und klingelten bei dem Bewohner. Dieser habe offenbar nicht damit gerechnet, erklärte ein Polizeisprecher.