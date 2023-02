Inklusion : Premiere für Karnevalswagen für Menschen mit Behinderung

Helfer arbeiten am inklusiven Karnevalswagen in Koblenz. Foto: Uli Schröder/Koblenzer Karnevalsverein/dpa/Archivbild

Koblenz- Fastnacht ohne Barrieren: Ein inklusiver Karnevalswagen für Menschen mit Behinderung feiert auf dem Rosenmontagszug in Koblenz seine Premiere. „Wir freuen uns, dass wir mit Hilfe von Sponsoren und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern dieses besondere Projekt umsetzen konnten“, erklärte Bernd Feith, der Vorsitzende des verantwortlichen Koblenzer Karnevalsvereins.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) übernahm die Schirmherrschaft für das Projekt und taufte den Wagen am vergangenen Wochenende, bevor das besondere Gefährt am Montag durch das närrische Treiben rollen wird. „Der Inklusionswagen ermöglicht es Menschen mit Behinderung, aktiv am Koblenzer Karneval teilzunehmen. Er ist damit ein wunderbares Beispiel für gelebte Inklusion und Teilhabe“, so Dreyer.