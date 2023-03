Weltverbrauchertag „Preiskrise“ macht Verbrauchern zu schaffen

Der Weltverbrauchertag steht in diesem Jahr unter dem Motto Preiskrise. „Und auch wir bei der Verbraucherzentrale Rheinland Pfalz stellen fest, dass die steigenden Preise, egal in welchem Bereich, die Verbraucher und Verbraucherinnen umtreiben“, sagte Jennifer Vanessa Kaiser, Leiterin der Beratungsstellen und Stützpunkte der Organisation, der Deutschen Presse-Agentur anlässlich des Weltverbrauchertags an diesem Mittwoch (15. März). So verzeichneten die Verbraucherschützer beispielsweise vermehrt Beschwerden im Bereich Handwerkerleistungen.