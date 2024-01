Kirche Präses Latzel hält Jahresbericht bei rheinischer Synode

Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, hält am Montag (9.30 Uhr) seinen Jahresbericht vor der Landessynode in Düsseldorf. Im Zentrum der Tagung der knapp 200 Vertreter des rheinischen Kirchenparlaments steht dieses Jahr die Lockerung der Regeln für Gottesdienste, Abendmahl, Taufen und Trauungen. Angesichts des stetigen Mitgliederschwunds versucht die Landeskirche, deren Gebiet bis nach Rheinland-Pfalz und in das Saarland reicht, damit wieder attraktiver für die Menschen zu werden.