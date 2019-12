Überraschung bei Online-Bestllung : Postbote brachte in Ramstein Patronen statt Schokolade

Postbote brachte in Ramstein Patronen statt Schokolade

Kaiserslautern Das war wohl eine Überraschung mit Knalleffekt kurz vor Nikolaus – die Munition für Scherze liefern dürfte: Statt der von ihm bestellten Schokolade hat ein in Rheinland-Pfalz stationierter US-Soldat Munition per Post erhalten.

Der 27-Jährige hatte nach Angaben der Polizei im Internet Schokoladensoße bestellt. Geliefert wurden aus den USA an seinen Wohnsitz auf der Airbase in Ramstein-Miesenbach in der vergangenen Woche aber 250 Projektile vom Kaliber 30. Die können gewöhnlich sogar gegen gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt werden.