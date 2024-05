Brauchtum Post im Saarland bringt im Sommer Nikolaus-Stempel heraus

Gestempelt würden alle Briefe oder Postkarten, die im Bereich des Briefzentrums Saarbrücken eingeworfen würden, sagte ein Sprecher. Dazu gehörten alle Gemeinden und Städte mit der Doppel-6 am Anfang der Postleitzahl - also auch Städte im angrenzenden Rheinland-Pfalz wie Zweibrücken und Kusel. Stempelliebhaber oder Nikolausfans könnten den einmaligen Sommerstempel aber auch bei der Post in Saarbrücken bestellen, hieß es.